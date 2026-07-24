È morta nella notte la nonnina di Settimo San Pietro, Maria Puliga. Avrebbe compiuto i suoi 103 anni il prossimo due ottobre.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese suscitando grande cordoglio. Tzia Maria era madre di sei figli. Tanti i nipoti e pronipoti. Era sposata con Giuseppe Cadelano scomparso del 1989. Sono tanti i nonnini e le nonnine che a Settimo hanno superato il secolo di vita.

Santina Pisu è morta tre anni fa a 108 anni. E, ancora, Daniela Pisu, a 107 anni e la sorella Ida Pisu a 105 anni.

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