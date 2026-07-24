È in condizioni disperate Michela Rubiu, la donna di 47 anni di Solanas ridotta in fin di vita dal marito Alessandro Pintus con un colpo di pistola al capo.

E ai suoi concittadini non resta che la preghiera: dopo la veglia di ieri notte nella chiesa parrocchiale in una chiesa gremita di fedeli (c’erano anche diversi turisti), per domani, sabato, «una familiare e gli amici di Michela» hanno organizzato una fiaccolata fra le vie della frazione turistica di Sinnai, che sarà preceduta dalla messa delle 20. Il rito sarà celebrato dal parroco di Solanas Diego Zanda.

Questo il comunicato di chi ha proposto la fiaccolata: «Chiedo a tutti coloro che possono venire, di unirsi in questo momento di preghiera per Michela». Così Ilaria Scioni, promotrice dell’iniziativa per la cugina che lotta tra la vita e la morte.

La sindaca Barbara Pusceddu ha raccolto l’appello così come il parroco, don Diego, che ha invitato la popolazione ad unirsi alla messa a cui seguirà la fiaccolata, che si snoderà lungo lo stesso percorso della processione che era stata prevista per la festa della Madonna della Fiducia di domenica, anticipata a sabato 25 Luglio. Saranno presenti tanti cittadini e autorità, che si stringeranno ai familiari della donna.

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