Ci sono i soldi per sistemare le strade di campagna di Siurgus Donigala.

Al termine di una lunga battaglia giudiziaria l’amministrazione comunale ha riottenuto il finanziamento di quasi 200mila euro per realizzare una serie di importanti interventi di manutenzione delle strade rurali.

A raccontare quanto è accaduto è il sindaco Antonello Perra: "Alla fine del 2017 ci venne concesso un finanziamento della Regione di 200mila euro – dice il primo cittadino –, dopo la pubblicazione della graduatoria, che ci vedeva in posizione utile per essere finanziati, Argea in una successiva fase istruttoria retrocesse in graduatoria il nostro Comune perché a parer loro le strade non avevano i requisiti necessari per poter avere il punteggio precedentemente assegnato".

Un’ingiustizia bella e buona secondo l’amministrazione cittadina del centro dell’alta Trexenta che presentò un ricorso gerarchico contro Argea (non accolto) e successivamente un ricorso al Tar Sardegna che ebbe maggior fortuna. A quel punto Argea decise di impugnare la sentenza del Tribunale amministrativo e ricorse in appello al Consiglio di Stato, il quale però confermò la sentenza del Tar in favore del Comune di Siurgus Donigala.

"Finalmente è arrivato il giusto riconoscimento al nostro lavoro", conclude il sindaco Perra, appena riconfermato alla guida del paese. In questi giorni, con la riapertura del dialogo con Argea, si stanno definendo gli ultimi atti che consentiranno all’amministrazione comunale di mettere in atto il progetto esecutivo per realizzare l’opera.

