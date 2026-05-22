Nuova attività commerciale a Guasila, nel cuore della Trexenta. Ha aperto nei giorni scorsi il primo negozio del paese specializzato in prodotti e accessori per animali domestici, nato dall’iniziativa di Valentina Melas e Simone Pusceddu. Un’apertura che rappresenta un segnale positivo per il paese. «Ogni nuova attività che apre in un piccolo centro della Sardegna è un coraggioso gesto di resistenza e significa credere nel futuro», ha detto la sindaca Paola Casula, in occasione del simbolico taglio del nastro, avvenuto dopo la benedizione da parte del parroco don Gianmarco Lorrai.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha sottolineato anche il valore sociale delle nuove imprese nei piccoli centri: «Quando nei paesi qualcuno crea nuove opportunità, aiuta a mantenere vive le comunità e per i giovani è un motivo in più per restare e credere ancora nello sviluppo del luogo in cui si vive». Dall’amministrazione comunale è arrivato infine «il più sentito e responsabile sostegno» ai due giovani titolari della nuova attività.

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