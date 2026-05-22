Decimomannu, incendio a ridosso dei binari: disagi per la circolazione dei treniCancellazioni e ritardi: al lavoro vigili del fuoco, protezione civile e Forestas
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Un incendio a ridosso dei binari, a poca distanza dalla stazione di Decimomannu, ha creato disagi alla circolazione ferroviaria nel Cagliaritano.
A causa delle fiamme divampate poco dopo le 13 alcune tratte hanno subito ritardi mentre altre sono state cancellate e i passeggeri sono stati dirottati su altri convogli, che sono partiti dopo le operazioni di spegnimento.
Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando di Cagliari: superata l’emergenza le bonifiche sono state portate avanti da operatori di Forestas e da addetti della Protezione civile.
(Unioneonline/E.Fr.)