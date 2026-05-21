Nuova centenaria a San Vito. A festeggiare i cento anni è stata Severina Piras, che ha accolto familiari e ospiti nella residenza per anziani di Ballao.

La nonnina è stata circondata dall’affetto di parenti, amici, ospiti e personale della stessa struttura. E' andata a trovarla anche il sindaco di San Vito, Marco Antonio Siddi, che ha consegnato alla simpatica nonnina una targa ricordo da parte dell'amministrazione comunale, e da tutta la comunità Sanvitesa.

La nuova centenaria di San Vito gode ancora di una buona salute, conserva una buona memoria e una buona salute. A tutti ha dato appuntamento al prossimo anno.

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