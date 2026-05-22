Prosegue il piano di opere pubbliche del Comune di Senorbì, con interventi finanziati per oltre 6 milioni di euro tra scuole, sport, viabilità e innovazione urbana. Tra i cantieri più rilevanti spicca infatti il programma “Smart City”, da 1 milione e 550 mila euro, attualmente al 50 per cento circa dello stato di avanzamento e con conclusione prevista entro dicembre. Un intervento destinato a modernizzare servizi e infrastrutture cittadine. Importante anche il nuovo asilo nido di Simieri, finanziato con fondi Pnrr per 1 milione e 125 mila euro: i lavori dovrebbero concludersi entro giugno 2026. Sempre nell’ambito scolastico, quasi ultimati anche gli interventi nella scuola elementare, da 353 mila euro, anch’essi sostenuti dal Pnrr.

Capitolo sport: procedono come da programma i lavori del progetto “Sport e Periferie” per il campo sportivo comunale, da 470 mila euro, previsti in chiusura a settembre 2026. A questi si aggiunge il nuovo intervento da 900 mila euro finanziato tramite Credito Sportivo, destinato al potenziamento degli impianti dedicati a calcio, calcetto, padel e calcio a 7. Tra le opere strategiche figura anche la riqualificazione dell’ex Casa dello Studente, destinata ai nuovi locali Aspal: un investimento da 600 mila euro finanziato dal Pnrr, con lavori in corso e conclusione prevista nel giugno 2026. Stesso importo per la zona industriale di Lau de Murtas, ormai al 99 per cento di avanzamento. Sul fronte della viabilità, il Comune ha avviato interventi per la messa in sicurezza delle strade per 500 mila euro, oltre ai lavori di riqualificazione di via Tevere e via Campiooi, da 300 mila euro. «Contiamo di inaugurare entro brevissimo i locali ristrutturati dell’ex asilo di Arixi, il nuovo asilo nido in via Falcone e gli impianti sportivi comunali», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

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