Una borsa di studio da 1.000 euro per valorizzare il percorso scolastico e l'impegno dei giovani di Guasila. È l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale, con il patrocinio dell'associazione Synchron, nell'ambito delle attività legate al Premio Letterario “Giulio Angioni”. La Borsa di Studio “Synchron” è destinata a uno studente o a una studentessa residente a Guasila che abbia conseguito il diploma al termine dell'anno scolastico 2025/2026. L'obiettivo è riconoscere non soltanto il risultato ottenuto all'Esame di Stato, ma anche il percorso compiuto durante i cinque anni della scuola secondaria di secondo grado. Nella valutazione, infatti, saranno presi in considerazione diversi aspetti, tra cui la crescita personale, la tenacia, la continuità del rendimento e la partecipazione alla vita scolastica. Un modo, spiegano i promotori, per premiare il merito e l'impegno costante, andando oltre il solo voto finale.

Per presentare la propria candidatura c'è tempo fino a lunedì 5 ottobre. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo premioangioni@comune.guasila.ca.it, indicando nell'oggetto la dicitura “Borsa di Studio Synchron anno 2026”. L'iniziativa nasce con l'intento di offrire un sostegno concreto ai giovani e accompagnarli nel proseguimento degli studi e del proprio percorso formativo. La scelta di inserire l'iniziativa nel contesto del Premio Letterario “Giulio Angioni” assume inoltre un significato particolare per Guasila. La figura dello scrittore, antropologo e docente, originario del paese della Trexenta, è da anni al centro di numerose iniziative culturali che ne mantengono viva la memoria e ne valorizzano l'eredità intellettuale. Attraverso il premio a lui dedicato, Guasila ha infatti consolidato un appuntamento capace di richiamare l'attenzione sul legame tra letteratura, cultura e territorio.

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