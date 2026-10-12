Il sindaco di Burcei Marcello Malloru ha partecipato alla manifestazione dei pastori davanti al Consiglio Regionale. «Ho portato la voce della nostra montagna. Una voce che non chiede assistenzialismo, ma dignità. Ho detto numeri veri, di Burcei – ha detto il sindaco Malloru – ovvero 95 kmq di territorio impervio, Strade dissestate che distruggono i mezzi ogni giorno, il costo del gasolio a quasi 2 euro al litro per poter lavorare, il latte di pecora a 1,40 a litro. Quello di capra a 0,70 centesimi al litro. Con 70 centesimi non si compra nemmeno mezzo litro di gasolio. Come può campare una famiglia?».

«Ma soprattutto ho portato un concetto chiaro, i pastori – ha aggiunto il sindaco - sono i custodi del nostro territorio. Sono loro il vero presidio antincendio. Sono loro che vigilano contro le discariche abusive nei nostri boschi. Lo fanno ogni giorno, gratis, senza divisa. Se chiudono le nostre aziende, la Regione dovrà spendere cifre non contabilizzabili per sostituire quel presidio ambientale, forestale e antincendio. La Regione deve riconoscere questo ruolo. Non come un sussidio, ma come il pagamento di un servizio ecosistemico che i nostri pastori già rendono a tutta la Sardegna. Burcei c'è. Dalla parte dei suoi pastori. Sempre».



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