Isili, via ai lavori al campo sportivoObiettivo arieggiare e migliorare il drenaggio del terreno in vista della stagione invernale
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Il comune di Isili investirà poco più di tremila euro per la Manutenzione Straordinaria del Manto Erboso del Campo Sportivo comunale Ottavio Corda. Un intervento necessario in questo periodo dell'anno soprattutto in vista della stagione autunnale. Infatti i lavori previsti consistono nella bucatura del terreno con una macchina Verti-drian al fine di arieggiare e migliorare il drenaggio del terreno per prepararlo a sopportare le piogge attese in questo periodo e in quello invernale.
Il comune ha già individuato la ditta che a breve comincerà l'intervento. Già da fine agosto nell'impianto si stanno svolgendo gli allenamenti e le partite delle tante squadre della scuola calcio seguite dalla Polisportiva Isili che ha in gestione l'area.
Per evitare qualsiasi disagio all'attività sportiva, diverse sedute di allenamento si stanno svolgendo nel vicino campo di Gergei in uso alla società isilese. Tutto in attesa che vengano conclusi i lavori del campo sportivo in sintetico che andrà a sostituire quello in terra battuta che si trova nello stesso impianto sportivo.