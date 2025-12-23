Danni ingenti e molta paura a Macchiareddu, in territorio di Uta, per un grosso incendio scoppiato all’interno di un’azienda che si occupa di recupero e riciclaggio di rottami metallici e rifiuti elettronici.

Il rogo è divampato verso mezzanotte e le numerose squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere definitivamente le fiamme ed evitare che l’incendio possa riprendere la sua azione.

Si sono sentiti anche diversi botti ed esplosioni causati dalla tipologia di rifiuti depositati nell’azienda. Al termine del lavoro dei vigili del fuoco sarà possibile quantificare i danni e capire anche la natura dell’incendio, che ha divorato auto, elettrodomestici, cumuli di batterie, pneumatici e motori.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.

