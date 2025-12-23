l’evento
23 dicembre 2025 alle 09:40aggiornato il 23 dicembre 2025 alle 09:41
Settimo San Pietro, Babbo Natale a Casa DessìIn serata DIVINI SUONI con degustazioni e la cantante Claudia Aru
Un intenso pomeriggio oggi a Casa Dessy, a Settimo San Pietro: si inizia alle 16 con Babbo Natale che farà compagnia ai più piccoli in un appuntamento all’insegna dei colori, delle melodie natalizie e di tante sorprese.
Dalle ore 19 invece la serata proseguirà con DIVINI SUONI che avrà come ospite la cantante Claudia Aru. Prevista anche la degustazione gratuita di tre vini della Cantina Ferruccio Deiana che saranno versati in calice da esperti sommelier.
