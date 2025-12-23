Regali di Natale ai bambini delle scuole di Castiadas nell’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze con l’accompagnamento delle launeddas grazie ad una iniziativa del Comune in collaborazione con la Pro Loco e l'istituto comprensivo.

«È stata una giornata di festa – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - che ha visto i bambini del micro nido, della scuola dell’infanzia e i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria essere i veri protagonisti».

La consegna dei doni è stata curata da una delegazione della Pro Loco. I bambini della scuola primaria hanno poi dato vita al tradizionale recital di Natale. «Come Amministrazione comunale - ha aggiunto Murgioni - finanziamo da anni questa iniziativa e intendiamo continuare a sostenerla e a migliorarla nel tempo, anche grazie alla collaborazione della Pro Loco».

© Riproduzione riservata