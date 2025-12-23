Carabinieri in alta uniforme a VillasimiusUna presenza che servirà principalmente a controllare il territorio ma anche a contribuire alle festività natalizie cittadine
Carabinieri in alta uniforme a passeggio nella via Umberto I a Villasimius. Resteranno in questo assetto con le uniformi da cerimonia per tutto il periodo natalizio. La loro presenza servirà principalmente a controllare il territorio ma anche a contribuire alle festività natalizie cittadine.
Tutti stanno apprezzando lungo il corso principale del paese il servizio di rappresentanza in grande uniforme, dai carabinieri della compagnia di San Vito.
Il fascino della grande uniforme, seppur ridotta, cioè senza l'uso del pennacchio, costituisce un connubio tra stile, sicurezza, appartenenza, e bellezza, elementi graditi dai cittadini di Villasimius.
Domani i carabinieri in grande divisa saranno a San Vito. Il 31 dicembre di nuovo a Villasimius e il sei gennaio a San Vito.