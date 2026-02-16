Giovedì 26 febbraio 2026 alle ore, presso l'aula consiliare del Comune di Selargius, si terrà un incontro informativo con Sergio Cavoli su come accorgersi e difendersi da truffe e raggiri.

Si parlerà dei pericoli delle nuove truffe poste in essere a danno soprattutto di anziani e soggetti fragili con i consigli per difendersi.

La cittadinanza è invitata a partecipare

© Riproduzione riservata