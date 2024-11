Una mattinata quasi estiva sotto il sole e nelle colline di Sinnai.

La Karel Sport ha scelto di allenarsi oggi con la mountain bike attraverso strade sterrate con un gruppo di suoi iscritti. La stagione è stata estremamente positiva con risultati importanti non solo in Sardegna ma anche sulle Dolomiti e appena alcune settimane fa a Milano nella gran fondo del "Giro del Lombardia".

In Sardegna buoni i risultati alla Serpilonga e in altri appuntamenti durante l'anno. Una società che cresce e non solo come numeri di iscritti.

«Oggi - ha detto il presidente Giorgio Lecca - è stata una bellissima mattinata trascorsa con gli amici. È sempre uno spettacolo percorrere queste strade in mountain bike. Abbiamo incontrato, tra una pedalata e l'altra, tanti ciclisti e anche tante persone che correvano o passeggiavano».

