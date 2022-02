Inizieranno a marzo i lavori per dare un nuovo look alla pineta di Sinnai con opere finanziate per 400mila euro nel 2016 dall'appena nata Città Metropolitana di Cagliari per interventi di “Riqualificazione ambientale e turismo” arrivate grazie al “Patto per il Sud”.

L'intervento riguarda la parte bassa d'ingresso alla Pineta e comprende l'anello stradale che conduce alla casermetta della Forestale e al punto ristoro.

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale con un tappetino colorato rosso (terra di Siena bruciata); la messa in sicurezza delle scarpate che costeggiano la viabilità con la realizzazione di muretti a secco; la sistemazione di due aree relax una a sinistra a pochi passi dall'ingresso e una all'altezza della casermetta, con l'aggiunta di panchine e tavoli e la piantumazione di essenze tipiche mediterranee; la manutenzione del sentiero in forte pendenza che in mezzo agli alberi dall'ingresso conduce al punto ristoro, è previsto il rifacimento del battuto in terra stabilizzata e l'aggiunta di palizzate in legno che accompagnano il sentiero medesimo; la manutenzione del cancello d'ingresso.

L'amministrazione attuale ha ottenuto da parte di Forestas il rinnovo trentennale della concessione di questa porzione di bosco, un risultato importante che garantisce la fattibilità e la programmazione dei diversi interventi ad opera del Comune.

Attualmente l'amministrazione Anedda, al fine di ottenere ulteriori finanziamenti per la Pineta, ha inserito il medesimo progetto preliminare quale tassello chiave per la rete del verde metropolitana, all'interno del Piano strategico della Città Metropolitana di Cagliari.

Un'esigenza sentita è la necessità di una maggiore razionalizzazione dei flussi pedonali e veicolari a vantaggio della sicurezza.

