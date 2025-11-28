Organizzato dal gruppo Forza Italia "Azzurro donna", dalla Consigliera comunale Roberta Simoni e dalla neo consigliera per le Pari opportunità Ilaria Carboni, si è svolto a Sinnai un partecipato dibattito dal tema "Il silenzio uccide". L'obiettivo, è stato quello di denunciare l'annoso dramma delle violenze di genere, con particolare attenzione alla fase dell'emergenza, e della relazione tra la vittima e il suo persecutore. Il tema è stato relazionato dal Commissario della Polizia di Stato Andrea Mulas e dalle psicologhe e psicoterapeute, Alessandra Matta e Valentina Sanna. Presenti al dibattito anche la Segretaria regionale di "Azzurro donna Sardegna", Ada Lai, con Maddalena Calia e il segretario cittadino di Forza Italia Walter Zucca.

Per Ilaria Carboni "Anche quest'anno Sinnai ha dato il suo contributo sul problema Azzurro Donna è vigile e attenta a sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema che non si riesce a risolvere". La Consigliera Roberta Simoni: “Ringrazio le donne che hanno deciso di partecipare a questo appuntamento, abbiamo portato un progetto di formazione nelle scuole che è stato accolto, formare uomini e donne migliori è un grande obiettivo, siamo contenti che queste iniziative trovino approvazione, ci danno stimolo per andare avanti". Al dibattito è intervenuta la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu che ha portato i saluti istituzionali anche della città metropolitana e l'assessore alla Sanità Roberto Demontis che ha messo l'accento su una situazione che si è fatta estremamente preoccupante onunque. Per il segretario azzurro ingegner Walter Zucca “abbiamo il dovere di ascoltare tutte le proposte che nascono da iniziative come queste: la Stanza azzurra per l'ascolto delle donne, vittime di violenza, e la Consulta per le Pari opportunità sono proposte presentante come minoranza, che sono state accolte e sono in fase di attuazione. Continueremo ad essere attenti e propositivi nell'interesse della comunità Sinnaese e specialmente delle categorie più deboli”.

“E' stato un dibattito estremamente interessante-ha commentato Roberta Simoni: il problema va affrontato con grande attenzione e con immediatezza. Lo impongono gli episodi violenza sulle donne che purtroppo si ripetono anche in Sardegna, pensando anche che tanti gli episodi che restano chiusi anche nelle mura di casa”.

Raffaele Serreli

