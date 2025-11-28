Grande assemblea, a Uta, per discutere dell’impatto dell’annunciato, imminente arrivo di 92 detenuti al 41 Bis – regime di massima sicurezza – nel carcere Ettore Scalas.

Tutti riuniti il primo dicembre, in Comune, su impulso dell’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Porcu.

All’evento, aperto a tutta la cittadinanza, interverranno la presidente della Regione, Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte D'Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, la presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, Matteo Pinna, la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà, Cinzia Irene Libera Testa, l’ex vice questore, Antonello Caria.

Parteciperanno, inoltre, deputati e senatori eletti nei collegi della Sardegna, consiglieri regionali e, per la Città metropolitana di Cagliari, il sindaco Massimo Zedda insieme ad altri sindaci e sindache.

(Unioneonline)

