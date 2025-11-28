Selargius, violenza sulle donne: incontro dal titolo "Apri gli occhi alla vita"Un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere
In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Selargius, in collaborazione con il Gruppo Culturale Alessandra Sorcinelli, promuove l’iniziativa “Apri gli occhi alla vita”, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.
L’incontro si terrà domani mattina 29 novembre alle ore 10, presso la sala polivalente di Piazza Si ’e Boi.
Nell'occasione, verranno presentati i libri “Marta” di Angela Merla e “La stella più luminosa di Cassiopea” di Maria Teresa Casu.
La giornata prevede inoltre interventi e testimonianze sul tema della violenza di genere, letture emozionali a cura del Gruppo Incontri Di-versi, un’esposizione artistica collettiva a tema e una performance teatrale a cura del gruppo “Is Amigas”.
L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella promozione del rispetto e nella prevenzione della violenza di genere, ricordando che la sensibilizzazione prosegue durante tutto l’anno. “Novembre tutto l’anno” è il messaggio che accompagna il progetto.