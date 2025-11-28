La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato un uomo di 43 anni, cittadino tunisino, con l’accusa di furto aggravato. L’episodio è avvenuto ieri in un negozio di abbigliamento in viale Marconi. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata alla Sala Operativa da parte di un addetto del punto vendita. L’uomo aveva notato il sospetto prelevare un giubbotto dagli scaffali e dirigersi rapidamente verso l’uscita senza pagare.

La fuga è durata poco: l’autore del furto è stato rintracciato dai Falchi della Squadra Mobile in viale Meucci, non molto lontano dal negozio, nascosto nel cortile di un condominio.Durante la perquisizione dello zaino, gli agenti hanno recuperato il giubbotto, del valore di circa 200 euro, senza la placchetta antitaccheggio. Questa mattina, dopo l’udienza di convalida, il Gip ha confermato l’arresto senza però applicare misure cautelari.

(Unioneonline)

