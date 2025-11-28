Tre veicoli coinvolti, una vittima e due persone ferite.

È il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in serata sulla 131, nei pressi di San Sperate, al km 15, in direzione Cagliari.

Sul posto, oltre alle ambulanze, opera il personale della Polizia Stradale.

*** Notizia in aggiornamento ***

