l’incidente
28 novembre 2025 alle 20:03aggiornato il 28 novembre 2025 alle 20:39
San Sperate, schianto fra tre veicoli sulla 131: una vittima, ci sono feritiPolizia stradale sul posto per i rilievi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre veicoli coinvolti, una vittima e due persone ferite.
È il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in serata sulla 131, nei pressi di San Sperate, al km 15, in direzione Cagliari.
Sul posto, oltre alle ambulanze, opera il personale della Polizia Stradale.
*** Notizia in aggiornamento ***
© Riproduzione riservata