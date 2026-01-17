Sinnai, tutto pronto per Su fogadoniAppuntamento in piazza chiesa
Appuntamento stasera a Sinnai con "Su fogadoni de Sant'Antoni". Si inizierà alle 18 con la celebrazione di una messa alle 18, animata dal Coro Serpeddì.
Seguiranno la benedizione degli animali in Piazza chiesa, l'accessione del falò con l'esibizione delle maschere de Is Cerbus e Is Cerbixeddus, un intrattenimento musicale a cura del gruppo Lakanas. Quindi la conclusione con "su cumbidu” a base di prodotti tipici locale.
L'evento è organizzato dal Comune di Sinnai con l'assessorato alle Tradizioni popolari e con la partecipazione dell'associazione "Is Cerbus" di Sinnai.