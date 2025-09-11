Primo giorno di scuola per i 130 ragazzi della scuola media di Sinnai nel nuovo Istituto di via Caravaggio realizzato in meno di due anni nella via Caravaggio con fondi del Pnrr. Dopo il taglio del nastro, gli studenti e i docenti hanno fatto visita alla scuola assieme alla sindaca Barbara Pusceddu e alla dirigente scolastica Maria Vincenza Cogotti.

Tanti anche i familiari dei ragazzi presenti alla significativa cerimonia. L'inaugurazione dell'edificio si farà a ottobre alla presenza di funzionari dello Stato, degli amministratori di oggi e della precedente amministrazione comunale che hanno avviato il progetto e i lavori con la demolizione del vecchio edificio su cui è appunto sorto il nuovo fabbricato a tempo di record secondo i dettami imposti dal Pnrr. L'edificio è stato strutturato su 120 metri quadrati per 7 metri di altezza.

Attorno a questo spazio, sono disposte otto aule, su due piani, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio. Resta da ultimare la sistemaione dell'area esterna all'edificio. A scuola si entra comunque in sicurezza.

«Abbiamo un Istituto moderno e funzionale, viva dove i nostri ragazzi potranno iniziare a programmare il loro futuro -ha detto oggi la sindaca Pusceddu: una bella soddisfazione per tutti, degli studenti, dei docenti, delle famiglie».

