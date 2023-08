Al via da oggi a Sinnai la rivoluzione del traffico nel comparto compreso tra la via Perra e la via Concas, ora percorribili a senso unico dopo aver sopportato per decenni un traffico pesantissimo in entrambe le direzione di marcia con disagi anche per i residenti. «Un progetto studiato nei particolari – ha detto l'assessore Nuccio Melis -: l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza la viabilità cittadina a beneficio di tutti anche attraverso un traffico più scorrevole e sicuro. Questo è il primo passo per garantire, contestualmente, sicurezza e fluidità della circolazione».

In sostanza il comparto si sviluppa tra le due strade centrali, la via Perra e la via Concas, e tutte quelle ad esse collaterali. La via Perra sarà percorribile a partire dalla via Trieste sino al suo tratto finale all’estrema periferia. La via Concas in senso opposto in direzione della via Trieste. Previsti ovviamente gli stop e non solo nelle strade di accesso alle vie Concas e Perra, anche su qualche tratto delle due strade centrali per evitare che diventino piste automobilistiche.

«L'obiettivo – hanno detto il vice comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori e il responsabile del settore viabilità Franco Orrù - è quello favorire i flussi del traffico e, contemporaneamente, individuare nuovi spazi per la sosta. Il primo provvedimento prevede l'istituzione dei sensi unici nelle vie Perra, Concas e strade di collegamento tra le due direttrici».

La Polizia Locale presidierà il comparto «al fine di sensibilizzare gli utenti nelle prime fasi di avvio di questo progetto che sarà presto esteso anche su altri comparti urbani».

