Arresto in flagranza di reato per un trentunenne, pregiudicato, sorpreso a Selargius mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. A eseguire la misura i carabinieri della compagnia di Quartu, che hanno rilevato – nel corso della perquisizione personale e domiciliare – un consistente quantitativo di cocaina e marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto il provento dell'attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione, fanno sapere i carabinieri, è stata sequestrata altra droga assieme denaro contante nella disponibilità della madre dell’uomo, una donna con precedenti: per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

L'arrestato è ora in carcere a Uta, in attesa dell'udienza di convalida.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata