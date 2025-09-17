Realizzata diversi anni fa nel rione di Sant’Isidoro, la pista di pattinaggio è stata rimessa a nuovo e resa più funzionale. Ora il Comune ha deciso di affidarla in concessione della gestione per una durata di cinque anni

Indetto il bando rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, radicate nel territorio, che vogliano promuovere attività sportive e sociali proprio attraverso l’utilizzo della pista di pattinaggio, della rampa skateboard e degli spazi annessi. Il canone annuo a base di gara è stato fissato in 776 euro.

Le domande di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate al Comune entro il 29 settembre.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell’esperienza, della qualità del progetto gestionale e dell’offerta economica. Una struttura che potrà ulteriormente rilanciare la pratica del pattinaggio che ha già una sessantina di praticanti con titoli di prestigio in manifestazioni in Italia e all’estero. La società operativa è la “Pattinatori Sinnai”, con presidente una donna: Francesca Muntoni. Il campo è stato rifatto con un sottofondoin adfalto e con la resina soprastante. Rifatto anc h e l’impianto di illuminazione al Led , così come sono stati sistemati gli spogliatoi. Il campo è stato messa in sicurezza con l’opera di recinzione. Una struttura insomma sistemata secondo le disposizioni di legge.

