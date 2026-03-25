Lunedì 30 marzo alle 16,30 si riunisce il Consiglio comunale di Sinnai. All'ordine del giorno le interrogazioni, variazioni al bilancio finanziario 2026/2028, gli indirizzi e le linee guida della Fondazione Polisolidale onlus, la trasformazione e la cancellazione del regime vincolistico nel P.I.P. in zona "Luceri" e nei piani di zona.

E, ancora, la discussione generale sul regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana, gli indirizzi per la modifica del regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, la proposta degli indirizzi in materia di bando di assegnazione posteggi aree mercatali e modifica al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Infine, la Pianificazione aree destinate al commercio su aree pubbliche nelle piazze Sant’Isidoro, Cimitero e Madonna della Fiducia (Solanas) e l'approvazione del regolamento della consulta delle frazioni.

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