Verrà allestito stasera alle 17 il Presepe subacqueo nel mare di Solanas. Giunto alla 30esima edizione, è uno dei pochi in Italia e unico in Sardegna. Una storia iniziata nel 1994, con protagonisti i sommozzatori dello storico club SubSinnai e con le statuine realizzate dalle magiche mani dell’artista Franco Congiu, scultore e istruttore sommozzatore che ha dedicato parte della sua vita al mare e alle sue sculture. Come appunto queste della natività sott'acqua che saranno posate nella baia di Solanas. Ma anche quella del Cristo dei Subacquei di Torre delle Stelle che si festeggia ad agosto.

Le statue in trachite rosa, alte circa 70 centimetri, la settimana prima del Natale vengono portate per tradizione dai sommozzatori fino alla grotta naturale a cinque metri di profondità, dove trovano riparo dalle correnti marine e vi restano fino al 6 gennaio. Un appuntamento fisso che vede impegnate decine di sommozzatori del club Sinnaese e delle forze dell’ordine per questa singolare e magica rappresentazione, alla presenza di numerose autorità e di decine di spettatori che dall’esterno assistono allo spettacolare allestimento.

L’appuntamento è per le 17 presso la chiesa Madonna della Fiducia, dove verrà celebrata la messa dal parroco Don Diego Zanda. Seguirà la suggestiva fiaccolata fino alla spiaggia dove il sacerdote benedirà le statuine prima dell’immersione.

La manifestazione che è organizzata dal club SUB SINNAI in collaborazione con la parrocchia Madonna della Fiducia di Solanas e dal Club Nautico Torre delle Stelle, quest’anno coinvolgerà anche il Coro Segossini, che accompagnerà con i suoi canti la messa e la novena di natale.

Durante la messa verrà, inoltre, presentata alla popolazione e benedetta dal Parroco la raffigurazione sacra in altorilievo che sarà posata dai sommozzatori del club SubSinnai, la prossima estate nelle acque di Solanas, su un fondale di 10 metri di profondità.

© Riproduzione riservata