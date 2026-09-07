La sezione del 41 bis del carcere di Viterbo è stata svuotata: nelle celle di massima sicurezza erano 41. Ma i detenuti pericolosi sono arrivati anche da Milano (9), Roma (4), L’Aquila (7), Spoleto (6) e Terni (21): hanno viaggiato su aerei militari decollati dal capoluogo lombardo e da Pratica di Mare verso l’aeroporto militare da Decimomannu, scortati da un esercito – suddiviso in vari gruppi – di 207 uomini del Gruppo operativo mobile (Gom). Destinazione finale: carcere di Uta, braccio di massima sicurezza.

Eccoli i numeri dell’operazione Iride, messa in atto il 5 e 6 settembre: il blitz che ha portato i mafiosi in Sardegna. Annunciato e contestato da tempo, svolto senza preavviso e non passato inosservato, con il blocco delle Statali dell’hinterland di Cagliari imposto per consentire il passaggio dei pullman carichi di boss e criminali di alto livello.

Nell’Isola è andata in scena la contestazione. A Roma, uffici del ministero della Giustizia, si celebra: «Il trasferimento di 88 detenuti sottoposti al regime speciale del 41 bis presso la sezione del carcere di Uta, appositamente ristrutturata per renderla adeguata ad ospitare detenuti di elevata pericolosità e affidata alla vigilanza del Reparto Operativo Mobile di Cagliari, dimostra lo straordinario impegno e l’incredibile professionalità della polizia penitenziaria», ha commentato il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni, al termine della operazione.

Particolarmente complessa viene definita «la pianificazione delle attività, sviluppate attraverso movimentazioni simultanee e sincronizzate su un ampio reticolo geografico, con l’attivazione di un nuovo Reparto Operativo Mobile, la contestuale riorganizzazione di altri reparti e lo svolgimento di perquisizioni straordinarie generali nelle sezioni interessate, con il concorso delle unità cinofile del Corpo».

Per garantire il governo unitario dell’operazione, dicono dal ministero, è stato anche costituito un “Centro Comando Supporto Operazioni”, chiamato a seguire in tempo reale tutte le fasi del dispositivo e ad assicurare l’immediato raccordo tra le articolazioni operative impegnate sul territorio.

Alle attività hanno concorso anche operatori della polizia penitenziaria abilitati alla conduzione di droni, impiegati nel monitoraggio delle aree interessate, e personale specializzato nelle riprese video .

«Il 41-bis», aggiunge Balboni, «è il principale strumento di contrasto alla mafia e l’ultimo baluardo della sicurezza nazionale. Il nostro ordinamento e la nostra Polizia penitenziaria sono d’esempio per numerosi Stati esteri che studiano l’Italia nella lotta alla criminalità organizzata».

© Riproduzione riservata