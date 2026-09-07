Una festa per tutti, ma con un obiettivo preciso: sensibilizzare alla donazione del sangue e portare a Capoterra il maggior numero possibile di donatori.

È questo lo spirito della terza edizione dell’Avis Rock Fest, che sabato scorso non solo ha portato in piazza Liori numerosi spettatori per assistere allo spettacolo, ma ha permesso di raccogliere 44 sacche di sangue, fondamentali in un periodo come quello estivo in cui il numero delle donazioni cala.

Durante l’appuntamento organizzato dalla sezione cittadina dell’Avis, presieduta da Alessandro Picci, c’è stato spazio per il moto incontro, che ha visto protagonisti gli Svalvolati Bikers, i Cani Sciolti e il Motoclub SS195 Sarroch.

Non sono mancate le iniziative dedicate ai più piccoli, con l’intrattenimento e l’animazione di “Skiappa The Magic Clown”, Losco, le Principesse e le Supereroine. A chiudere la serata, la musica della terza edizione dell’Avis Rock Fest, con l’esibizione dei Cattivik, formazione italiana hard punk’n’roll, e i Riff Raff, tribute band degli AC/DC.

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