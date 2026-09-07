È tutto pronto a Samassi per i tradizionali festeggiamenti in onore di San Geminiano, in programma dal 13 al 16 settembre 2026. La ricorrenza rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità e affonda le sue radici nella storia del paese. Per sostenere l’organizzazione delle celebrazioni, il Comune ha concesso il patrocinio e un contributo economico di 4 mila e 800 euro (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) al comitato permanente “San Geminiano”, incaricato di curare i festeggiamenti.

La festa è legata in particolare alla memoria della terribile alluvione del 17 novembre 1898, conosciuta come “S’annu e s’unda”, che colpì duramente il Medio Campidano. Secondo la tradizione popolare, l’intercessione di San Geminiano avrebbe contribuito a evitare vittime a Samassi, rafforzando nel tempo il legame tra la comunità e il santo. Le iniziative si svilupperanno nell’arco di quattro giornate, coinvolgendo la popolazione in un appuntamento che unisce devozione religiosa, tradizione e socialità. Un’occasione per rinnovare una ricorrenza profondamente radicata nella memoria collettiva di Samassi e tramandata di generazione in generazione.

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