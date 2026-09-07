Al via a Quartu la messa in sicurezza fuori dalle scuole in modo che al primo suono della campanella la prossima settimana, genitori, alunni e insegnanti, possano trovare ad accoglierli strade più sicure.

È iniziato questa mattina il rifacimento delle strisce pedonali, davanti a tutti gli istituti ad eccezione di quelle strade dove si era già intervenuti di recente e gli attraversamenti erano già ben visibili.

Gli operai, coordinati dagli agenti dell’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale, ieri mattina erano impegnati in via San Benedetto. Da lì poi si proseguirà via via in tutte le altre strade dove sono presenti gli istituti scolastici. Lo scopo è far sì che nei momenti caotici dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole si possa attraversare in condizioni di sicurezza. Fermo restando che laddove necessario saranno presenti anche gli agenti della Polizia locale e che torneranno i nonni vigile, che anche lo scorso anno scolastico hanno dato un grosso contributo nella sicurezza.

Già nelle scorse settimane poi il Comune aveva dato il via a una serie di controlli negli istituti scolastici per verificare l’eventuale presenza di topi e, nel caso, intervenire tempestivamente, in accordo con il centro anti insetti della Città Metropolitana in modo da evitare chiusure a pochi giorni dalla riapertura. Gli interventi come sempre saranno portati avanti dalla Pro service. Qualora si ravvisi la necessità saranno sistemate le esche e poi si procederà dopo qualche giorno alle verifoche.

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