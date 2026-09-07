Assemini, tentata rapina con il coltello alla fermata del bus: arrestatoDonna minacciata, il malvivente voleva portarle via la borsa: messo in fuga dalla reazione di un passante e ammanettato dai carabinieri
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Ha puntato il coltello contro una donna per rubarle la borsetta, ma l’intervento di un passante ha sventato la rapina e quello dei carabinieri ha portato al suo arresto.
In manette questa mattina ad Assemini è finito un uomo residente in paese. Stando alla ricostruzione dei militari dell’Arma, allertati da una richiesta di soccorso della vittima, l’uomo – con il volto coperto – l’ha minacciata mentre si trovava alla fermata del bus, brandendo un coltello.
Il provvidenziale intervento del passante, attirato dalle urla della donna, ha messo in fuga il rapinatore, che è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri di Assemini, che nel frattempo erano stati inviati sul posto dalla centrale operativa della compagnia di Cagliari.
(Unioneonline)