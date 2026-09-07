Allarme nelle strade di Quartu dove da diversi giorni polvere bianca viene sparsa in quantità generose accanto ai pali della luce, sui marciapiedi e ai lati della carreggiata a creare potenziali problemi non solo agli animali, ma anche ai bambini che potrebbero metterci le mani sopra su un prodotto altamente nocivo. Si tratterebbe del disinfettante contro le blatte ma che a quanto pare si sta usando con l’intento proprio di arrecare danni a cani e gatti.

Lo rivela una residente in via Polonia Cristiana Sanna, 55 anni, agente di commercio: «Da qualche giorno portando a spasso il cane in via Polonia mi sono resa conto di questa grande quantità di polvere per le blatte – racconta – non è una cosa rara trovarne un po’ attorno ai pozzetti, ma di certo non si era mai vista una così grande quantità sui pilastri del portico e lungo la strada dove tombini non ce ne sono».

Così, «mi sono confrontata con altre persone della zona che mi hanno spiegato che certe persone incivili lo stanno mettendo per non fare avvicinare i cani in modo che non facciano la pipì. Non si rendono conto dei danni che potrebbero cerare agli animali che ingerendo quella polvere potrebbero anche morire. Chiediamo un intervento urgente per verificare e punire chi fa queste cose». Non è certo la prima volta che mani assassine cercando di causare la morte di cani e gatti gettando ad esempio polpette avvelenate e piene di chiodi nei parchi e nelle piazze.

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