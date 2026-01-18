Si è svolto ieri sera a Sinnai "Su fogadoni ". Si è iniziato con la celebrazione di una messa animata dal Coro Serpeddì.

E' seguita la benedizione degli animali, l'accessione del falò con l'esibizione delle maschere de Is Cerbus e Is Cerbixeddus, un intrattenimento musicale a cura del gruppo Lakanas. Quindi la conclusione con "su cumbidu” a base di prodotti tipici locale. L'evento è stato organizzato dal Comune di Sinnai con l'assessorato alle Tradizioni popolari con l'associazione "Is Cerbus" di Sinnai.

