Si è svolta anche a Sinnai la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate”. Dopo la Santa Messa in suffragio dei Caduti concelebrata dal parroco padre Balu e dal cappellano militare della Brigata Sassari don Marco Zanda, si è creato il corteo c he si è diretto al Parco delle Rimembranze, con la partecipazione del Picchetto d’Onore e della Banda musicale della Brigata Sassari e con la cerimonia dell'Alzabandiera, alla prsenza della banda musicale della Brigata. Presente la sindaca Barbara Pusceddu, il comandante del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari, Rosario Maria Simonetti, i carabinieri col generale Grasso, comandante provinciale, i bambini dell'Infanzia della scuola di via Perra e i ragazzi della Polisportiva Onlus, cittadini e familiari dei Caduti. Al termine della cerimonia, il Comitato d’onore, la sindaca e le autorità militari si sono trasferiti nella “Piazza Milite Ignoto” per la deposizione di una corona d’alloro.

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