Sinnai celebra domani, 6 novembre, la “Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate” e commemora i suoi caduti. Il programma prevede per le 9,30 l' afflusso del pubblico, associazioni varie e autorità in Piazza.

Alle 10 la celebrazione della Messa in suffragio dei Caduti nella parrocchia di Santa Barbara. Seguirà, alle 11, il corteo che si dirigerà al Parco delle Rimembranze: quindi la cerimonia dell'Alzabandiera, la preghiera per i Caduti, la deposizione corona d’alloro, l'intervento della sindaca Barbara Pusceddu e la visita al Monumento.

Prevista la partecipazione del Picchetto d’Onore e della Banda musicale della Brigata Sassari. Al termine della cerimonia, il Comitato d’Onore, il Sindaco e le Autorità Militari si trasferiranno nella “Piazza Milite Ignoto” per la deposizione di una corona d’alloro.

© Riproduzione riservata