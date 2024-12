Al via oggi a Sinnai le manifestazioni dei 40 anni del Masise, l'associazione di Volontariato che abbraccia i comuni di Maracalgonis, Sinnai e Settimo San Pietro.

Quarant'anni di storia con i volontari sardi impegnati in Italia e all'estero per alluvioni e guerre (in Albania e Romania).

Oggi il parroco padre Gabriele Biccai ha celebrato la messa in ricordo dei volontari che non ci sono più. Presenti associazioni di volontariato arriavre anche da Quartu, Sant'Andrea Frius e Nuraminis e la Forestale. Tra i presenti anche Luciano Bernardi, uno dei fondatori del Masise e uno dei volontari storici nell'isola. Al suo fianco Luigia Cappai attuale presidente del Masise. A questo primo incontro hanno partecipato la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu che ha consegnato alla presidente Cappai una targa ricordo, l'assessore regionale all'Ambiente Rossana Laconi, il Capo di Gabinetto Cesare Moriconi, la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, amministratori ed ex amministratori dei tre Comuni.

La messa è stata "cantata" dal coro Serpeddì in un clima di grande commozione quando il parroco ha ricordato i volotari che non ci sono più.

Le celebrazioni dei 40 anni del Masise andranno avanti anche con dibattiti sull'ambiente, sul futuro del volontariato che – come ha detto l'assessora Laconi – rappresenta una straordinaria e qualificata risorsa alla quale la Regione continuerà a guardare con grande attenzione. «Volontariato – ha aggiunto – vuol dire solidarietà».

La sindaca di Sinnai Pusceddu e quella di Mara Fadda hanno parlato del Masise che con tante altre associazioni che operano sul territorio creano una rete di solidarietà a beneficio di tutti e di tutto.

