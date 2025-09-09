Il Comune di Sinnai punta alla dematerializzazione dei documenti, all'indicizzazione dei fascicoli edilizi e alla loro digitalizzazione con l’obiettivo di rendere più operativo il settore. Lo farà attivando un cantiere di lavoro nell’ambito del programma LavoRAS per l’annualità 2024. Per questo è prevista l’assunzione di quattro geometri.

Sarà necessario avere familiarità con software per ufficio come word processor, database e fogli di calcolo.

In particolare, è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri o un titolo equipollente, come una laurea in Ingegneria civile, edile, ambientale o Architettura. Le assunzioni saranno per otto mesi con trenta ore settimanali.

