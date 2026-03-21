Lunedì alle 13 si riunirà a Sinnai la prima Commissione consiliare permanente. L'ha convocata il presidente Aldo Lobina con due punti iscritti all'ordine del giorno: la presa d’atto del parere Anac sulla gestione della Fondazione Polisolidale che abbraccia i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

Della Polisolidale si è parlato nei giorni scorsi anche in Consiglio comunale di Maracalagonis con all'ordine del giorno l'«Atto di indirizo urgente in merito alla Fondazione Polisolidale: Riforma statutaria e della Governance» e «Fondazione Polisolidale: indirizzi e linee guida». Nell'occasione sono state presentate due proposte della sindaca Francesca Fadda e del consigliere di opposizione Gianluca Mudu, entrambe approvate alla unanimità dallo stesso Consiglio comunale di Maracalagonis.

Ora il tema verrà discusso dalla Prima Commissione consilare del Comune di Sinnai, formata da Aldo Lobina (Presidente), Ruben Tremulo (Vicepresidente), Giorgia Mallocci, Maria Giacinta Porceddu, Roberto Loi (consiglieri comunali).

La convocazione è girata per conoscenza anche alla sindaca Barbara Pusceddu, al presidente del Consiglio Massimo Mallocci, ai capi gruppi consiliari Nuccio Melis, Ruben Tremulo, Massimo Leoni, Paolo Usai, Giulia Giglio, Marco Floris, Roberto Loi, Walter Zucca, Aldo Lobina e gli assessori comunali Maurizio Boassa, Katiuscia Concas, Michela Matta, Roberto Demontis, Cristiano Spina, Alessio Serra.

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