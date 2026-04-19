Sinnai, padre Gabriele Biccai rieletto Provinciale dei carmelitani scalzi per l'Italia centraleUn grande riconoscimento per il sacerdote, eletto per la prima volta nel prestigioso incarico nell'aprile 2023
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Parroco a Sinnai dal 2022, padre Gabriele Biccai è stato rieletto "Provinciale dei Carmelitani scalzi per l'Italia centrale".
Un grande riconoscimento per padre Gabriele, eletto per la prima volta nel prestigioso incarico nell'aprile 2023.
Padre Gabriele è parroco della parrocchia di Santa Barbara dal 2022 con nomina di monsignor Giuseppe Baturi. Fa parte dei Carmelitani Scalzi di Sant’Isidoro di Quartucciu e di Flumini di Quartu. La notizia si è rapidamente diffusa a Sinnai suscitando grande soddisfazione fra la popolazione e fra i parrocchiani. Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu.
Padre Gabriele, 62 anni, è stato ordinato presbitero il 9 settembre del 1989 a Sindia (suo paese d'origine). Attualmente, oltre che parroco della parrocchia di Santa Barbara, a Sinnai, padre Gabriele è Padre spirituale presso il Pontificio seminario regionale sardo dal 2022. È stato membro del Consiglio Episcopale dal 2022 al 2023, cappellano dell’Istituto penale per i minorenni di Quartucciu dal 2019 al 2023, membro del Collegio dei consultori dal 2016 al 2021, membro del Consiglio Presbiterale dal 2015 al 2023 e Vicario Episcopale per la vita consacrata dal 2015 al 2023.