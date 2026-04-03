Le vecchie concessioni sono scadute con l'amministrazione comunale di Sinnai che ha deciso di procedere ad una riorganizzazione complessiva dei posteggi mercatali nelle Piazze Sant'Isidoro e Cimitero a Sinnai e nella Piazza Madonna della Fiducia a Solanas che dovranno essere rese più rispondenti alle esigenze attuali.

«In sostanza – ha detto l'assessore al commercio Maurizio Boassa parlando in Consiglio comunale – si è quindi provveduto a ridisegnare la mappa dei posteggi in base alle nuove necessità, confermando la volontà dell’Amministrazione di non ripristinare la situazione precedente al periodo Covid. Con l'obiettivo di evitare possibili ripercussioni negative sulle attività commerciali in sede fissa. Si ricorda, infatti, che in tale periodo il numero dei posteggi era superiore alle capacità delle piazze interessate: il mercato di Piazza Cimitero occupava anche parte di via Piroddi, mentre quello di Piazza Sant' Isidoro si estendeva lungo la via Lombardia e nel piazzale antistante la scuola elementare».

«Alla luce della relazione di servizio relativa alle aree mercatali redatta dal Comando della Polizia Municipale si è proceduto – ha aggiunto l'assessore Boassa – ad una revisione del posizionamento dei posteggi, apportando alcune modifiche migliorative».

Nel dettaglio sono stati ora proposti 27 posteggi nella Piazza Cimitero (9 alimentari, 4 per produttori agricoli, 12 non alimentari) più 2 spuntisti. Nella Piazza Sant'Isidoro 21 posteggi (5 alimentari, 4 er produttori agricoli, 10 non alimentari) più 2 spuntisti. Nella Piazza Madonna della Fiducia a Solanas, 14 posteggi (5 alimentari, 2 produttori agricoli, 6 non alimentari) più 1 spuntista. I posteggi saranno assegnati agli operatori economici che risulteranno vincitori tramite procedura competitiva aperta.

«Le modifiche proposte – ha aggiunto ancora l'assessore Boassa – sono state presentate alle associazioni di categoria (Federconsumatori, Confesercenti e Confcommercio), che hanno espresso parere favorevole. Inoltre, le stesse sono state esaminate dalla IV Commissione consiliare che, dopo opportune modifiche, ha anch’essa espresso parere favorevole».

L'ordine del giorno presentato in Consiglio comunale è stato approvato alla unanimità. Per la minoranza è intervenuto il consigliere di "Uniti per Sinnai", Roberto Loi: «Siamo d'accordo sul piano presentato dall'assessore Boassa – ha specificato Loi – perché rispecchia quanto proposto anche da noi e perché lo stesso piano è frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnata la quarta Commissione con la presidente Sara Uda, la Polizia locale e altre figure: si è operato con l'unico obiettivo di proporre un progetto in linea con le esigenze di oggi».

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