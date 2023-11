Al via a Sinnai i progetti finanziati con il Pnrr. In costruzione da alcuni giorni il "Polo dell'associazionismo" che sta trovando spazio nella via Olimpia, nell'area dell'ex mattatoio.

«Il progetto preliminare – come ricorda il sindaco Tarcisio Anedda - era stato redatto nel 2015 e fino all'ottenimento dei fondi Pnrr non aveva trovato copertura. I lavori sono stati appaltati a fine luglio secondo i tempi dettati dal finanziamento di oltre tre milioni di euro ottenuti tramite il bando Pnrr. Al via sempre a Sinnai anche la costruzione dell'asilo nel quartiere di Sant'Isidoro finanziato con altri 900mila euro con fondi Pnrr. Presto inizierà anche la costruzione della piscina. Nessuno stop insomma ai progetti. Ringrazio tutti quanti hanno lavorato su questo progetto. Per Sinnai, comune con tantissime associazioni di Protezione civile, sociali, culturali, sportive, una grande conquista con la prossima disponibilità nelle nuove sedi».

«Nell'area cortilizia dell'ex mattatoio – aggiunge Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici del Comune di Sinnai - sorgeranno due nuovi fabbricati da destinare a sede per le associazioni le cui sedi sono attualmente sparse sul territorio. Prioritariamente pensate per le associazioni di Protezione Civile, l'eventuale spostamento di queste garantirà comunque la disponibilità per l'Ente degli spazi attualmente a loro destinati. Un primo fabbricato, una stecca ad un piano e con una superficie di circa 477 metri quadrati, avrà funzione esclusiva di autorimessa. Il passo dei pilastri e la profondità dello stabile sono adatti ad ospitare i mezzi di soccorso».

«Un secondo fabbricato, con una planimetria a L, sarà invece realizzato - spiega ancora l'assessora Cappai - su due livelli fuori terra per una superficie complessiva di circa 561 metri quadrati a piano. In questo troveranno spazio le seguenti funzioni: al piano terra un locale medico; un locale donatori; un bagno riservato ai disabili; tre locali adibiti ad autorimessa; uno spazio a deposito e due locali tecnici. Al piano primo troveranno spazio 14 uffici di differenti dimensioni, i servizi igienici e una terrazza tecnica dedicata alla collocazione impianti. La copertura sarà riservata per la disposizione dei pannelli fotovoltaici. Al centro dei fabbricati sarà racchiusa un'ampia area cortilizia che avrà accesso dalla Via Olimpia».

