Ritorna a San Vito “Sonus e Cumbidus”, rassegna di musica, sapori e buon bere, dedicata al piacere di incontrarsi in piazza, in occasione delle festività natalizie. Una proposta dell'amministrazione comunale che intende così riunire tutti attorno a caldarroste, birre artigianali e buona musica sarda tradizionale, per accogliere in compagnia, l’arrivo dell’ultimo giorno dell’anno.

Anche questa terza edizione, grazie alla collaborazione con la rinomata rassegna “Sete da luppoli”, vedrà protagoniste varie tipologie di Birre artigianali provenienti, questa volta, da un antico villaggio che come il paese di San Vito, lega la sua storia a trascorsi minerari. Le etichette in degustazione che riportano i nomi dei pozzi estrattivi della miniera di Montevecchio nel guspinese, condurranno quanti interverranno, alla scoperta di stili internazionali dalla forte impronta sarda.

Abbinato alle birre, caldarroste cotte al momento, da degustare in compagnia della fisarmonica e dell’organetto dei due artisti locali, Roberto e Luca Secci.

L’appuntamento è fissato per il 28 dicembre dalle 17.30 alle 20.30, in piazza Santa Maria.

Un invito al ritrovarsi per chiudere l’anno con leggerezza, e di buon auspicio per un 2026 sempre più ricco di momenti festosi e coinvolgenti, come da lunga e capace tradizione sanvitese.

