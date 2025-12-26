A gennaio nuovo asfalto in via Ichnusa, la strada principale di Costa Rei. Un intervento in ritardo rispetto alla tabella di marcia (era previsto entro l’estate 2025) ma che comunque non si vedeva da decenni e che dovrebbe restituire alla rinomata meta turistica un po’ di quel decoro che stava venendo a mancare.

Nei dettagli il progetto (per un totale di oltre 250mila euro) prevede il nuovo asfalto in due tratti della lunghissima via Ichnusa e della via Colombo e la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato. Si partirà dall’ingresso sud di Costa Rei (in corrispondenza di via delle Ginestre) per poi proseguire sino a Monte Nai, sino al numero civico 103 di via Ichnusa.

Resta fuori dal progetto un breve tratto compreso fra il secondo incrocio con via Colombo e via degli Oleandri ma solo perché sarà riasfaltato attraverso l’intervento di messa in sicurezza del rio Prumareddu (per la raccolta delle acque meteoriche). Il passaggio pedonale rialzato sarà posizionato in prossimità del primo incrocio di viale Colombo mentre altri due (da fare inseguito) sono previsti vicino al parcheggio di Piazza Italia e in prossimità di via della Rose.

