Lotta al randagismo, a Dolianova microchip gratuiti per i caniAppuntamento martedì 30 dicembre dalle 9 alle 11
Fine anno dedicato alla cura degli amici a quattro zampe. L'associazione "Il Mondo che Vorrei" con il patrocinio del Comune di Dolianova dedica una mattinata alla microchippatura gratuita dei cani. Un'iniziativa che rientra nel piano di prevenzione del randagismo e dell'abbandono degli animali. Un fenomeno in costante crescita anche nel Parteolla con costi elevati per i comuni che spendono importanti risorse ogni anno per il recupero e la custodia dei cani randagi nei canili convenzionati.
L'appuntamento per la microchippatura gratuita è per martedì 30 dicembre dalle 9.00 alle ore 11.00 nel Centro Sociale di Piazza Europa. È necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo ilmondochevorrei.dolianova@gmail.com.