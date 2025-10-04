Sinnai, missione in Tanzania fra i villaggi di Pawaga: una cena per raccogliere fondiObiettivo l'acquisto di un’unità mobile con attrezzature sanitarie. L’appuntamento è per la serata del 18 ottobre
L’Associazione Turistica Pro Loco di Sinnai in collaborazione con la parrocchia Santa Barbara organizzano "La cena solidale" per la missione di don Carlo Rotondo, a Pawaga, in Tanzania.
L'appuntamento è per la serata del 18 ottobre. Una iniziativa promossa interpretando il sentimento della Comunità sinnaese, paese di origine di padre Carlo Rotondo. Sarà una serata di beneficenza per favorire l'acquisto di una unità sanitaria mobile da utilizzare nei villaggi di Pawaga dove padre Carlo svolge la sua missione da quattro anni, dopo avene vissuti altri dieci in Kenia. Il programma prevede la Santa Messa celebrata da Don Carlo Rotondo. A seguire le sue testimonianza in Tanzania.
Seguirà la cena di beneficenza (con offerta minima di dieci euro) e una serata di animazione musicale a cura della Cover Band “Old memories".
Per la prenotazione bisogna contattare i seguenti numeri: 339.5711670 – 340.6730385 – 345.0245880 (solo messaggio WhatsApp). L'intero contributo sarà devoluto a sostegno della missione in Tanzania di Don Carlo Rotondo, sacerdote missionario di Sinnai, per l’acquisto di un’unità mobile da allestire con attrezzature sanitarie.