Un’assemblea dei sindaci di Sinnai e Settimo San Pietro, con la Città metropolitana e con Terna, è stata sollecitata dalla sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda sui lavori per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link lungo la circonvallazione avviati a inizio mese.

La sindaca di Maracalagonis, temendo tempi lunghi nella realizzazione dei lavori che stanno creando code e pesanti disagi, sollecita questa assemblea per verificare possibili soluzioni alternative al tappo che si sta creando nel tratto di strada dove sono in corso i lavori.

Molti automobilisti stanno utilizzando in alternativa le strade dell'abitato di Settimo e in particolare la via San Salvatore. La paura è che i disagi siano destinati a ingigantirsi: raggiungere Cagliari in questa situazione sulla provinciale 15 e attraverso la 554 diventa sempre più difficile con i tempi di percorrenza che si allungano.

