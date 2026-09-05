Vasto incendio nel pomeriggio ai confini fra i territori comunali di Sinnai e Maracalagonis all'interno di un’azienda agricola. Il fuoco ha aggredito almeno quattro ettari di terreno, incenerendo le stoppie, lambendo anche un oliveto dove ha danneggiato una trentina di alberi e penetrando anche tra alcuni filari dello stesso vigneto.

Il fuoco si è avvicinato anche ad una abitazione: vigili del fuoco e gli operatori a terra sono riusciti a scongiurare il pericolo bloccando il rogo a pochi metri di distanza dal fabbricato.

Le fiamme si sono sviluppate verso mezzogiorno in un'area fra la strada asfaltata che porta a “Craboni” e la collina di "Pran'e Sili”, trovando facile esca proprio fra le stoppie e col fumo ben visibile da lontano: immediato l'allarme con l'intervento di Forestas, dei Forestali, dei Vigili del fuoco, dei volontari del Masise e dei barracelli di Maracalagonis.

Domare il rogo non è stato facile sia a causa della presenza ovunque di erbe secche e della natura del terreno. Le fiamme sono state poi circoscritte e spente definitivamente. Si è poi proceduto alla bonifica del sito e alla sua messa in sicurezza. La Forestale ha avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità.

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